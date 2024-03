ERC parla d'"espoli fiscal" i el Govern central replica que tenen més recursos

MADRID, 20 març (EUROPA PRESS) -

La portaveu adjunta d'ERC al Congrés, Teresa Jordà, ha denunciat el que considera un "espoli fiscal" a Catalunya en favor de la resta de l'Estat, cosa que la vicepresidenta primera i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha negat, en subratllar que Catalunya no ha tingut mai tants recursos com ara i que, si hi ha problemes, serà per la gestió de la Generalitat.

En concret, Jordà ha assenyalat en la sessió de control d'aquest dimecres que Catalunya viu "molt per sota" de les seves possibilitats perquè només gestiona el 9% dels impostos que es paguen, mentre que Espanya es queda amb més del 90%. "D'això, se'n diu espoli fiscal", ha afirmat.

No obstant això, la vicepresidenta ha replicat que Catalunya "no ha tingut mai més recursos que amb el govern progressista" perquè en els darrers cinc anys s'hi ha destinat un 50% més de recursos procedents del sistema de finançament, que es tradueixen en 50.000 milions addicionals als que hi havia quan governava el PP.

SI HI HA PROBLEMES SERÀ PER LA SEVA GESTIÓ

Per això, la titular d'Hisenda ha indicat que si a Catalunya hi ha una situació de col·lapse en la sanitat, en la dependència o en el sistema educatiu "per descomptat no és per falta de recursos" i la causa pot estar en la "pròpia gestió" del Govern, que ara recau en ERC.

Així mateix, ha subratllat que la intenció del Govern central és aconseguir un model en el qual els serveis públics del conjunt d'Espanya, visquin on visquin els ciutadans, siguin de qualitat i "a l'alçada de les expectatives de la classe mitjana".

Però Jordà ha insistit a denunciar l'"infrafinançament crònic", l'"espoli fiscal" i l'"ofec" de les polítiques fiscals a Catalunya que provoca el Govern central i, per tant, que el PSOE defensa a Catalunya a càrrec de Salvador Illa.