ERC nomena candidats a Aragonès (Barcelona), Vilalta (Lleida), Sans (Tarragona) i Cañigueral (Girona)

BARCELONA, 25 març (EUROPA PRESS) -

L'executiva d'ERC ha proposat aquest dilluns a l'actual president de la Generalitat, Pere Aragonès, com el seu candidat per Barcelona per a les eleccions catalanes del 12 de maig, mentre que Marta Vilalta serà cap de llista per Lleida; la portaveu d'ERC, Raquel Sans, per Tarragona, i a l'ex-diputada en el Congrés Laia Cañigueral, per Girona.

Les tres candidates han estat escollides després d'haver aconseguit els avals necessaris de la militància, i han estat proclamades així les quatre persones que encapçalen les llistes per províncies al no haver-se presentat altres candidatures, informa ERC en un comunicat.

Aragonès ha expressat que és "un honor i un orgull tornar a representar al partit en les properes eleccions", i s'ha posat a la disposició dels republicans per treballar per tornar a ser el president de la Generalitat.

Ha desitjat repetir en el càrrec "amb una majoria més àmplia" que permeti millorar la vida dels catalans, com assegura que ja ha fet durant aquesta legislatura.

El procés electoral dins de la formació continuarà en marxa per escollir als membres que integraran el conjunt de la llista electoral d'ERC, que haurà de ser ratificada el 2 d'abril pel Consell Nacional del partit.