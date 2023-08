ERC no es reunirà amb el PP per abordar la investidura de Feijóo

BARCELONA, 24 ago. (EUROPA PRESS) -

Els representants d'ERC no es reuniran amb els de el PP per parlar sobre el seu posicionament sobre la investidura del líder popular, Alberto Núñez Feijóo, que està prevista pel 26 i 27 de setembre.

Fonts dels republicans han explicat a Europa Press aquest dijous que ERC "no parla" amb el PP, després que Feijóo digués que iniciaria el dilluns una ronda de contactes amb els grups parlamentaris per intentar recaptar suports per ser investit --actualment compta amb els vots de Vox, Unión del Pueblo Navarro i Coalición Canaria, però no són suficients--.

Per la seva banda, Junts guarda silenci sobre si participarà o no en aquesta ronda de contactes i cap dels seus representants ha reaccionat a les paraules del sotssecretari d'Institucional del partit, Esteban González Pons, que va apostar per parlar amb totes les formacions polítiques, entre elles les independentistes, excepte amb EH Bildu.