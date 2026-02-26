ERC no registrarà aquest divendres una esmena a la totalitat als pressupostos d'Illa

BARCELONA 26 febr. (EUROPA PRESS) -
El grup parlamentari d'ERC no registrarà aquest divendres una esmena a la totalitat als pressupostos que el Govern presentarà davant la cambra catalana, però fonts dels republicans han avisat que això "no canvia res".
Les mateixes fonts han assegurat a Europa Press que "no és habitual" presentar l'esmena a la totalitat el mateix dia en què el Govern presenta els comptes.
Per la seva banda, fonts del Govern han explicat que veuen aquesta decisió com un "gest" dels republicans, i han assegurat que les negociacions amb ERC han avançat en els últims dies.