ERC no facilitarà els pressupostos de l'Ajuntament de Ripoll, governat per AC

GIRONA 8 gen. (EUROPA PRESS) -

ERC ha assegurat que no facilitarà, amb la seva abstenció, l'aprovació dels pressupostos de l'Ajuntament de Ripoll (Girona), governat per Aliança Catalana (AC).

En un comunicat aquest dimecres, els republicans han negat que s'hagin produït negociacions amb AC, després que en l'últim ple de l'any l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, retirés de l'ordre del dia la votació dels pressupostos.

"S'ha assistit a reunions convocades per l'alcaldessa com en altres ocasions i posant sempre per davant els interessos de Ripoll", ha sostingut ERC, que ha afegit que la resta de formacions també han acudit a aquestes trobades i que això no suposa que hi hagi hagut una negociació.