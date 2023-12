ERC no descarta presentar esmenes "que millorin" la llei d'amnistia

Sans (ERC) diu que la missió dels eurodiputats a Catalunya és una "maniobra" per intentar boicotejar la llengua



La portaveu d'ERC, Raquel Sans, ha assegurat aquest dilluns que el partit no descarta presentar esmenes "que millorin" la llei d'amnistia.

"Que no descartem no vol pas dir que les presentem, però en qualsevol cas, el que farem és continuar treballant amb la màxima discreció amb una llei que està rebent una ofensiva judicial", ha apuntat en una roda de premsa a la seu del partit.

Sans ha afirmat que la llei "rep, ha rebut i rebrà una ofensiva judicial brutal" i, per aquest motiu, treballaran amb discreció i sense posar, ha dit, el focus en absolutament res.

"CAP PROBLEMA" AMB LA IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA

D'altra banda, preguntada per la missió dels eurodiputats que visiten Catalunya des d'aquest dilluns i fins dimecres per avaluar la immersió lingüística a l'escola catalana, Sans ha sostingut que "no hi ha cap problema respecte a la immersió lingüística".

"És un model d'èxit al nostre país, és un dels principals consensos i, per tant, defensarem la immersió lingüística davant les missions del Parlament Europeu", ha afegit.

Així mateix, ha assenyalat que el Parlament Europeu "no és competent per fer una missió d'aquestes característiques" i ha dit que la sorprèn que s'hagi aprovat.

"És fruit de l'obra política de Dolors Montserrat (PP) i, a més, és una maniobra més, i no sé quantes van ja, per part de la dreta i la ultradreta per intentar boicotejar la nostra llengua i el sistema d'immersió lingüística", ha lamentat.

Ha assegurat que hi participaran la consellera d'Educació de la Generalitat, Anna Simó, i les persones amb les quals han demanat reunir-se "perquè no hi ha res a amagar".

REUNIÓ ARAGONÈS-SÁNCHEZ

Finalment, preguntada per la reunió entre el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el president del Govern central, Pedro Sánchez, Sans ha destacat que "és important i forma part del procés de negociació que va iniciar ERC".

Ha apuntat que són negociacions "que han anat aportant i han anat donant els seus fruits" en forma d'indults, d'una derogació del delicte de sedició i ara d'una llei d'amnistia que ja està en procés.

Quant a les qüestions que es tractaran en la trobada, Sans ha reiterat que seran les que formen part dels acords que va subscriure ERC amb el PSOE.

"Lògicament cedirem el protagonisme al Govern perquè siguin ells mateixos els qui parlin de l'ordre del dia i de les qüestions que es puguin tractar", ha conclòs.