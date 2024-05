ERC negociarà "per separat" la Mesa del Parlament i la investidura després del 12M

BARCELONA, 29 maig (EUROPA PRESS) -

ERC afrontarà "per separat" la negociació per designar la presidència i la Mesa del Parlament i la investidura d'un nou Govern de la Generalitat després de les eleccions catalanes del passat 12 de maig.

Fonts republicanes han explicat que la negociació de la Mesa del Parlament "no suposarà preveure" què passarà amb la investidura d'un nou president de la Generalitat.

Els republicans han assegurat que les negociacions aniran per separat perquè veuen "impossible que hi hagi un acord d'investidura abans del 10 de juny veient els ritmes de Junts i el PSC", quan està prevista la sessió plenària per constituir la Mesa.

A més a més, les bases per a la consulta a la militància d'ERC sobre la investidura es fixaran a partir del 15 de juny, quan se celebrarà el Consell Nacional ordinari del partit, un cop s'hagi constituït el Parlament.

El nou president o presidenta de la cambra catalana comptarà amb 10 dies hàbils per proposar un candidat a la investidura, un termini que finalitzaria el 25 de juny.