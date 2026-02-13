ERC negocia alternatives a la seva llei de l'IRPF al Congrés i accelerar el consorci d'inversions

Eduardo Parra - Europa Press - Arxiu
Preveu posposar la tramitació de la seva proposició de llei al Congrés per recaptar l'IRPF
BARCELONA, 13 febr. (EUROPA PRESS) -
ERC està negociant alternatives amb els socialistes a la seva proposició de llei al Congrés perquè l'Agència Tributària de Catalunya pugui assumir la recaptació de l'IRPF, i buscaran accelerar el consorci d'inversions, han informat fonts republicanes a Europa Press.
Segons ha avançat Ser Catalunya, ERC s'està plantejant posposar la tramitació d'aquesta iniciativa, que si es tramitava podia debatre's en el darrer ple del mes de febrer, encara que posposar-la no suposaria renunciar a la seva exigència que hi hagi un compromís per part del Govern central per recaptar aquest impost.
El partit insisteix que necessita un gest en aquest sentit per poder iniciar les negociacions pressupostàries, tant per als Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) com per als Pressupostos de la Generalitat del 2026.
Els republicans estan negociant alternatives a aquesta via i han apuntat que un possible camí és introduir esmenes a la modificació de la Llei Orgànica de Finançament de les Comunitats Autònomes (LOFCA), que es registrarà al Congrés per aprovar el nou model de finançament.
En concret, proposen introduir canvis en aquesta norma com els que prohibeixen a les comunitats autònomes recaptar certs impostos.
A més, busquen avançar en la constitució d'un consorci d'inversions, pel que aposten per fer-ho mitjançant una proposició de llei en el Congrés.
Les mateixes fonts han explicat que la crisi a Rodalies ha fet evident la necessitat d'inversions a Catalunya i ha obert una oportunitat per accelerar el consorci d'inversions.