ERC lamenta la suspensió del CPFF i demana que no s'ajorni la reforma del finançament

BARCELONA, 28 jul. (EUROPA PRESS) -
ERC ha lamentat el retard de la convocatòria del Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) fins al 4 de setembre i ha demanat que "no s'ajorni més" la reforma del model de finançament autonòmic.
En un comunicat aquest dimarts, la formació signa que aquesta decisió és "un nou retard en una reforma imprescindible i va directament contra els interessos de Catalunya i de totes les comunitats autònomes".
El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha assegurat que qui bloqueja el nou model de finançament "està defensant que continuï vigent un sistema injust del 2009, sabent que això perjudica Catalunya".
"Avui a petició del Partit Popular no s'ha ajornat una reunió; s'han ajornat recursos per a la sanitat, l'educació i els serveis públics de milions de ciutadans", ha lamentat.
ERC assenyala que el sistema de finançament està "caducat des de finals del 2013" i afegeixen que cada mes que s'endarrereix aquesta reforma és un mes més d'asfíxia financera, per la qual cosa consideren incomprensible que es bloquegi.
Per això, insten el Govern central a que convoqui el CPFF "tan aviat com sigui possible i que acceleri la tramitació del nou model perquè pugui quedar aprovat abans que acabi l'any".