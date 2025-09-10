ERC lamenta la sentència del TSJC sobre el català i demana unitat d'acció a PSC, Junts, Comuns i CUP

MADRID 10 set. (EUROPA PRESS) -
El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, considera "una mala notícia" la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que ha anul·lat part del decret de règim lingüístic educatiu no universitari de la Generalitat i ha demanat unitat d'acció a Junts, el PSC, els Comuns i la CUP per defensar la immersió lingüística.
"Demano a tots els partits catalans que hi siguem, i fins i tot més enllà, que defensem la llengua --ha clamat als passadissos del Congrés--. Fer servir la llengua com una arma en contra els uns i els altres fa un flac favor".
Rufián espera que la Generalitat aprovi un nou decret i que, conjuntament amb altres partits, faci possible la immersió lingüística.
També ha lamentat que Junts els responsabilitzi d'aquesta situació en recordar que ERC no té la capacitat de modificar el poder judicial i ha insistit a actuar plegats en la defensa del català, que és un "tema nuclear".