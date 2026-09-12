ERC lamenta la mort de Carles Solà, que va defensar l'educació com a "eina d'igualtat"

BARCELONA 12 set. (EUROPA PRESS) -
ERC ha lamentat la mort de l'exrector de la UAB i exconseller d'Universitats Carles Solà, que va ostentar aquest càrrec entre 2003 i 2006 a proposta d'ERC, durant el primer Govern tripartit de Pasqual Maragall, i ha reconegut la seva tasca professional i política en defensa de l'educació com a "eina d'igualtat".
En un comunicat d'aquest dissabte, han destacat la seva tasca al capdavant del departament amb propostes en l'àmbit del finançament del món universitari, la creació d'un Fons Territorial específic per donar suport a universitats fora de l'àrea metropolitana de Barcelona i l'establiment d'una subvenció mínima per alumne.
ERC remarca que Solà va saber traslladar els seus valors de l'educació com a eina d'igualtat i de justícia "i com a element d'innovació per aconseguir un país líder", i han traslladat el seu condol als seus familiars i amics.