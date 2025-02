ERC lamenta que Junts no presenti una moció de censura a AC: No es pot ser "antifeixista" un dia i l'altre no

MADRID 18 febr. (EUROPA PRESS) -

El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha criticat la decisió de Junts de no presentar una moció de censura a l'alcaldessa de Ripoll (Girona) i líder d'Aliança Catalana (AC), Sílvia Orriols, ja que creu que no es pot ser un dia "antifeixista" i l'endemà ja no.

"No sé si es pot canviar d'opinió, ser un dia antifeixista i l'endemà no ser-ho tant en funció de la bandera", ha ironitzat el dirigent independentista preguntat als passadissos del Congrés per la decisió de Junts de no presentar "de moment" una moció de censura.

Des del partit de Carles Puigdemont han emès un comunicat en què al·leguen que "no és viable substituir un govern en minoria per un altre govern en minoria perquè hi ha risc que la ciutadania cregui que es tracta d'un simple canvi de cadires".

Rufián ha recordat a Junts que ERC fa "més de 90 anys" que és "antifeixista" i que "no canvia d'opinió" en funció de les sigles o les banderes. "Nosaltres som antifeixistes, tinguin una estelada o tinguin una 'roja y gualda'", ha resumit.