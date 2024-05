ERC, Junts+ i PSC descarten el transvasament de l'Ebre per la sequera i PP i Vox ho defensen

PP, Cs i PSC volen trilingüisme a les aules i els independentistes defensen la immersió



BARCELONA, 6 maig (EUROPA PRESS) -

ERC, Junts+ i PSC han descartat aquest dilluns el transvasament de l'Ebre i la interconnexió de conques per fer front a la sequera, mentre que PP i Vox ho han defensat.

Al debat organitzat per La Sexta i recollit per Europa Press, el president de la Generalitat i candidat a la reelecció, Pere Aragonès, ha rebutjat el transvasament per motius mediambientals, i el candidat del PSC, Salvador Illa, ha coincidit que "cada conca hidràulica ha d'autoabastir-se".

El número 3 de la candidatura Junts+, Josep Rull, ha valorat que la Generalitat ha d'estar preparada per a les sequeres, que no són puntuals, i el candidat de Cs, Carlos Carrizosa, ha apostat per construir més desoladores i potabilitzadores.

El candidat del PP, Alejandro Fernández, ha advocat pel transvasament de l'Ebre per proveir Barcelona i la indústria i l'agricultura, i el candidat de Vox, Ignacio Garriga, s'ha sumat al transvasament i ha demanat impulsar infraestructures hídriques.

Per a la candidata dels Comuns, Jéssica Albiach, una bona gestió de la sequera passa per "renunciar a macroprojectes", com el Hard Rock, i la número 2 de la CUP, Laure Vega, ha apostat per una gestió pública de l'aigua.

ESCOLA PÚBLICA I CONCERTADA

Fernández, Carrizosa i Illa han defensat un model escolar que inclogui el català, el castellà i l'anglès, mentre que Garriga ha promogut recuperar la "llibertat educativa" i escolaritzar en castellà.

Albiach ha dit que s'ha d'acabar amb "la doble xarxa d'escola pública i escola concertada", amb el que ha coincidit Vega, que ha defensat la immersió lingüística per poder aprendre català als col·legis.

Segons Rull, s'ha de reforçar la comprensió lectora, les matemàtiques i la ciència, així com defensar la llengua, i Aragonès ha criticat els "bulos" sobre el català a l'escola.

AMPLIAR EL PARC D'HABITATGE PÚBLIC

Albiach s'ha erigit en la candidata que defensa el dret a l'habitatge, amb una aposta per la regulació dels lloguers de temporada; Aragonès ha promès incorporar 10.000 pisos al parc d'habitatge social, i Vega ha defensat que els pisos són per als veïns i no per als turistes.

Per a Rull, existeix una "hiperregulació" del lloguer que ha d'acabar, amb el que ha coincidit Garriga, que ha afegit que s'ha de "protegir la propietat privada enfront de la impunitat dels okupes".

Illa ha defensat "un gran pacte" amb Ajuntaments i entitats sobre habitatge, Fernández ha proposat eximir als joves de pagar l'Impost de Transmissions Patrimonials quan comprin la seva primera casa i Carrizosa ha apostat per aconseguir un 15% de parc públic.