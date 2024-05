ERC i Junts presumeixen de la seva "victòria" amb l'amnistia

MADRID, 30 maig (EUROPA PRESS) -

ERC i Junts han presumit aquest dijous de l'aprovació definitiva de la llei d'amnistia, que veuen com una "victòria", però han deixat clar que amb aquesta mesura no s'acaba l'independentisme i que la seva pròxima parada és el referèndum d'autodeterminació a Catalunya.

"Avui és un dia històric. Avui no es perdona, avui es guanya una batalla del conflicte que existeix des de fa segles entre la nació catalana i la nació espanyola", ha proclamat la portaveu de Junts, Miriam Nogueras, qui ha incidit que l'amnistia "no és perdó ni clemència", sinó "una victòria democràtica i col·lectiva".

Durant la seva intervenció en el ple del Congrés, Nogueras ha explicat que, a parer seu, no s'hauria arribat a necessitar aquesta llei si Espanya "hagués fet una transició democràtica real, especialment en les cúpules judicials" i si el PSOE i el PP no haguessin "participat activament en la repressió". "Això no s'arregla amb un PSOE i uns partits espanyols acomplexats", ha avisat, alhora que ha remarcat que aquesta no és una "llei de pacificació, sinó de reparació".

ERC NO ESTAVA EQUIVOCADA PERÒ SÍ MOLT SOLA

També ha parlat de dia "històric" el portaveu d'ERC, Gabriel Rufián, qui interpreta l'aprovació de l'amnistia com una "victòria" però també com la "primera derrota del règim del 78", Després de donar les gràcies als principals protagonistes condemnats pel procés, incloent Puigdemont, per haver liderat "aquell govern tan valent" i ha reivindicat la unitat de l'independentisme.

"ERC no estava equivocada, estava molt sola. I el resultat, el que està passant avui aquí, és el resultat de tot un independentisme unit per una causa que transcendeix les nostres batalles diàries, així de forts som", ha emfatitzat.

No obstant això, ha avisat que cal ser "realistes" i assumir que "això no és un punt i final" i que encara ha de votar "el partit judicial". I és que ha donat per fet que hi haurà jutges com Manuel García-Castellón que "no compliran la llei".

"Tothom sap què votarà el partit judicial, interpel·lo els demòcrates espanyols a que no ho permetin perquè l''A por ellos!' en realitat era un 'A por todos!'", ha dit, abans d'acabar el seu discurs apel·lant al referèndum. "Pròxima parada, referèndum. Visca Catalunya justa i lliure. Fins a la victòria sempre", ha conclòs.