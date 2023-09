ERC, Junts, els comuns i la CUP demanen al Parlament una comissió d'investigació sobre els policies infiltrats

BARCELONA, 22 set. (EUROPA PRESS) -

ERC, Junts, els comuns i la CUP han registrat aquest divendres una proposta de resolució per crear una comissió d'investigació sobre "la infiltració de policies de l'Estat en moviments socials i polítics dels Països Catalans".

En un comunicat conjunt dels quatre grups, han explicat que amb aquesta iniciativa traslladen la petició dels ajuntaments de Girona, Sant Julià de Ramis, Salt, Olot, Banyoles i Figueres --tots a la província de Girona-- que, a través d'una moció, instaven la cambra catalana a crear aquesta comissió.

La proposta exposa l'últim cas d'infiltració d'un policia destapat per 'La Directa', en què asseguren que el Ministeri d'Interior li va proporcionar una identitat falsa, motiu pel qual argumenten que "l'espionatge ha vulnerat múltiples drets fonamentals" com el de llibertat d'associació, reunió pacífica i expressió, participació política, defensa, inviolabilitat de domicili i el d'intimitat i privadesa.

Segons els seus impulsors, aquests fets suposen "una persecució clara, emparada per l'Estat i il·legal", per la qual cosa defensen que no pot quedar impune.

Es preveu que la comissió passi els tràmits parlamentaris durant les pròximes setmanes perquè es pugui engegar "com més aviat millor".