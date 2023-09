ERC i Junts demanen que el Parlament avali condicionar la investidura de Sánchez al referèndum

ERC, Junts i la CUP transaccionen una altra proposta de resolució conjunta per donar suport a l'amnistia

BARCELONA, 28 set. (EUROPA PRESS) -

ERC i Junts han pactat una proposta de resolució per al debat de política general que insta el Parlament a avalar que els partits catalans no donin suport a la investidura del candidat socialista, Pedro Sánchez, si "no es compromet a treballar per fer efectives les condicions" per celebrar un referèndum.

Així consta en el document registrat per ERC i Junts aquest dijous a la tarda al Parlament, després que els dos grups han sol·licitat una pròrroga de mitja hora --fins a les 17.30-- per ultimar un acord per a l'última sessió del debat de política general.

D'altra banda, i després d'una jornada de negociacions, ERC, Junts i la CUP han transaccionat una proposta que defensa una llei d'amnistia per als processats "en relació amb la defensa del dret a l'autodeterminació" i que insta el Govern i les institucions catalanes a implicar-s'hi per aconseguir-la.