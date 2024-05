ERC, Junts i Comuns plantegen un nou finançament sota retrets de PP, Cs i Vox

El PSC defensa la seva proposta de consorci tributari i la CUP rebutja negociar amb Madrid



BARCELONA, 8 maig (EUROPA PRESS) -

ERC, Junts+ i Comuns han plantejat aquest dimarts la necessitat d'aconseguir un nou sistema de finançament per a Catalunya que permeti gestionar els impostos des de la Generalitat, sota retrets de PP, Cs i Vox, mentre que el PSC ha defensat la seva proposta d'un consorci tributari entre Estat i Catalunya, i la CUP rebutja negociar amb Madrid.

En el debat electoral de Tv3, recollit per Europa Press, tant el president català i candidat d'ERC, Pere Aragonès, com el número 3 de Junts+, Josep Rull, han reivindicat la força negociadora dels partits independentistes en el Congrés per obtenir un referèndum pactat i, de pas, acordar un nou finançament per a Catalunya.

Albiach també s'ha sumat a demanar un nou marc de finançament perquè creu que el model actual és "injust", mentre que la candidata de la CUP, Laia Estrada, ha exigit focalitzar l'agenda política a Catalunya amb el control directe de serveis i sectors econòmics essencials.

Les peticions d'un nou finançament ha rebut la crítica del candidat del PP, Alejandro Fernández, que ha defensat el model autonòmic i ha acusat els independentistes d'enriquir-se als últims anys, i del candidat de Cs, Carlos Carrizosa, que ha assegurat que la fi del 'procés' que augura el PSC és un "bulo".

També el candidat de Vox, Ignacio Garriga, ha expressat que el problema de Catalunya són els acords entre socialistes i independentistes, i diu que si la seva formació entra al futur Govern no ficarà "la catifa vermella als colpistes".

Per la seva banda, el candidat del PSC, Salvador Illa, ha prioritzat el tema del finançament, però ha reiterat la seva proposta de crear un consorci entre Estat i Generalitat, dins del marc estatutari actual.

ERC I JUNTS: PER UN NOU REFERÈNDUM

Aragonès i Rull també han situat el referèndum pactat amb l'Estat entre les seves prioritats, mentre que la CUP ha demanat a ERC, Junts+ i Comuns recuperar l'escenari previ al referèndum de l'1 d'octubre de 2017, quan diverses lleis catalanes van quedar limitades pel Tribunal Constitucional.

Des de Comuns Sumar, Albiach s'ha mostrat a favor de reconèixer a Catalunya com a nació i d'una consulta sobre el seu encaix territorial a Espanya, i Illa ha predicat "obrir una nova etapa" i millorar en la gestió dels serveis públics.