ERC, Junts i BNG usaran les seves llengües al Congrés mentre que PNB i Bildu compaginaran basc i castellà

MADRID, 19 set. (EUROPA PRESS) -

ERC, Junts i el Bloque Nacionalista Galego (BNG) tenen previst utilitzar el català i el gallec respectivament en totes les seves intervencions al Congrés mentre que el PNB i EH Bildu compaginaran el basc amb el castellà en els seus discursos.

A partir d'aquest dimarts, el Congrés permetrà parlar en les llengües cooficials, això és, en català, basc o gallec, facilitant la corresponent traducció al castellà. També es podrà utilitzar el bable o l'aragonès, si bé en aquest cas els diputats hauran d'autotraduïr-se ja que no tenen aquestes rang de llengua oficial.

D'aquesta forma, la presidenta de la Cambra Baixa, Francina Armengol, compleix amb el compromís que va adquirir el passat mes d'agost, només més prendre possessió del seu càrrec, quan va assegurar que les llengües cooficials podrien escoltar-se des d'aquest mateix dia en l'hemicicle.

De fet, el català, el gallec i el basc s'escoltaran en el primer Ple que celebra la Càmera després de la sessió constitutiva. Aquest Ple s'ha convocat precisament per tramitar la reforma del Reglament que permetrà l'ús d'aquestes llengües.

Aquest canvi no serà oficial fins a la seva aprovació dijous que ve, però el PSOE i Sumar van fer valer la seva majoria a la Mesa del Congrés per permetre en aquest debat es puguin usar ja aquestes llengües.

Així, des d'aquest dimarts el català serà la llengua vehicular dels parlamentaris d'ERC, segons van confirmar a Europa Press fonts d'aquest partit. La secretària general adjunta i portaveu d'ERC, Marta Vilalta, va assegurar ahir que els seus companys al Congrés utilitzaran el català "des del minut u" i sempre.

TARDÀ APEL·LA A la FUNCIONALITAT

Precisament aquest dimarts el seu líder, Oriol Junqueras, acudirà a l'entrada del Congrés per atendre als mitjans de comunicació davant la fita que para ERC suposa que el Congrés faci un pas en la normalització de l'ús de les llengües cooficials.

No obstant això, el que fou portaveu d'ERC al Congrés Joan Tardà va recomanar dissabte passat als seus companys que quan intervinguin a la Cambra Baixa utilitzin la llengua que els resulti "més funcional", ja sigui el català o el castellà. I és que, al seu judici, l'important és "conquerir la normalitat" en l'ús de les llengües i que cadascun s'expressi en la qual "li sembli millor".

També s'expressaran en català els diputats de Junts, amb el seu portaveu, Miriam Nogueras, al capdavant. El mateix farà el representant dels nacionalistes gallecs a Madrid, Néstor Rego, qui en la legislatura passada ja utilitzava de forma puntual el gallec quan pujava a la tribuna d'oradors de la Cambra Baixa.

Del seu costat, tant els diputats del PNB com els de EH Bildu usaran el basc quan intervinguin al Congrés però si escau tots dos partits ho compaginaran amb el castellà, com ja fan al Parlament basc.

"Hi ha possibilitat d'utilitzar-ho (el basc) i ho farem en aquesta i altres ocasions i acomodant-lo al moment i les circumstàncies", va assenyalar el portaveu parlamentari del PNB, Aitor Esteban, en roda de premsa al Congrés.

Fonts de Bildu van apuntar a Europa Press que els seus parlamentaris també utilitzaran a la Cambra Baixa els mateixos criteris bilingües que en la resta d'institucions autonòmiques i en els seus mítings.

ARAGONÉS I ARANÈS

No és descartable que els diputats del PSOE i Sumar que sàpiguen català, basc o gallec l'utilizin per intervenir al Congrés. En el cas de Sumar, grup que integren set partits, hi ha formacions com En Comú, Compromís, Més o CHA que és més que previsible que sí ho facin.

En concret, el diputat de la CHA, Jorge Pueyo, ja va avançar que utilitzarà l'aragonès, segons li interessi, com, segons va dir, feia Pedro IV, 'el Cerimoniós'. Si escau, haurà de traduir el mateix les seves paraules. El mateix haurà de fer el diputat aranès del PSC, Amador Marquès Atés, si decideix utilitzar aquesta llengua.

PP I VOX, EN CASTELLÀ

Els qui es dóna per segur que no usaran cap de les llengües oficials diferents al castellà són els diputats del PP i Vox, els partits del qual han anunciat sengles esmenes de totalitat a la reforma del Reglament.

En el cas del PP, el seu portaveu, Borja Sémper, ha dit aquest dilluns que els 'populars' no faran "el 'canelo' de cara a la galeria". "Entenem que tenim una llengua comuna per comunicar-nos", va assenyalar la setmana passada la portaveu de Vox al Congrés, Pepa Millán.