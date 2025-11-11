ERC, Junts, Bildu, Podem i BNG plantaran el Rei en l'acte del Congrés pels 50 anys de la Monarquia

MADRID 11 nov. (EUROPA PRESS) -
Esquerra Republicana (ERC), Junts, Bildu, Podem i el Bloc Nacionalista Galego (BNG) no assistiran el proper 21 de novembre a l'acte que acollirà el Congrés amb motiu del 50 aniversari de la restauració de la Monarquia i que presidiran els Reis.
En concret, el Congrés ha organitzat un col·loqui titulat '50 anys després: la Corona en el trànsit a la democràcia', que tindrà lloc a les 12.30 hores a la Sala Constitucional de la Cambra baixa i que serà moderat pels periodistes Fernando Ónega i Iñaki Gabilondo.
En la cerimònia, a la qual acudiran també la Princesa Leonor i la Infanta Sofia, participaran Miquel Roca i Miguel Herrero, pares vius de la Constitució, així com l'acadèmica Adela Cortina i la presidenta del Centeo d'Estudis Polítics i Constitucionals, Rosario García Mahamut.
Aquest mateix dimarts, Sumar ja va avançar que els seus dos representants en la Taula del Congrés, la vice-presidenta Esther Gil i el secretari primer Gerardo Pisarello, no acudiran a aquest acte commemoratiu posant en relleu les seves conviccions republicanes. Està per veure si el grup confederal envia alguna altra representació.
Tampoc ho faran els socis d'esquerra del Govern (ERC, Bildu, Podem i el BNG), així com Junts, qui la setmana passada va confirmar la ruptura del pacte d'investidura amb el qual els de Carles Puigdemont van alçar a Pedro Sánchez a la Presidència, segons van confirmar a Europa Press fonts d'aquests partits.
Esquerra mai ha participat de cap dels actes en els quals estigués present el Cap de l'Estat i en aquesta ocasió no anava a ser diferent.
Els republicans catalans justifiquen la seva absència al·legant que si la Monarquia és "tan demòcrata" i "tant ha contribuït" a la democràcia, "que se sotmeti a les urnes".
Tampoc Podem, Bildu i Junts solen acudir a cap acte relacionat amb Sarsuela, igual que el BNG, l'únic diputat del qual, Néstor Rego, sosté que no va a celebrar el 50 aniversari de quan es va instaurar una Monarquia "posada a dit pel dictador Franco".