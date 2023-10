ERC, Junts, Bildu i BNG confirmen que no aniran a la cerimònia de jura de la Constitució de la princesa Elionor

MADRID, 22 oct. (EUROPA PRESS) -

Esquerra Republicana (ERC), Junts, Bildu i el Bloc Nacionalista Gallec (BNG) ja han decidit que no enviaran cap representant a la cerimònia de jura de la Constitució de la princesa d'Astúries davant les Corts Generals que tindrà lloc el 31 d'octubre al Congrés.

Els independentistes catalans i bascos i els nacionalistes gallecs no solen participar de cap acte relacionat o amb presència del cap de l'Estat i, de fet, en els últims temps no han assistit a cap de les rondes de consultes que Felip VI ha convocat per buscar candidat a la Presidència. Tampoc no ho feien amb el rei emèrit Joan Carles I.

I, en aquesta ocasió, no serà diferent, segons van confirmar a Europa Press fonts d'aquests partits, que aquests dies estan immersos en les negociacions amb el PSOE per mirar de reeditar un Govern central de coalició amb Pedro Sánchez al capdavant.

"INSTITUCIÓ CADUCA"

Els republicans catalans justifiquen la seva insubordinació en considerar que la monarquia espanyola és una institució "caduca i corrupta" que, al seu parer, hauria de "desaparèixer". Bildu addueix raons similars, ja que no reconeix la Corona ni la seva legitimitat ni el paper que "alguns" li atorguen.

A diferència del que passava amb l'antiga Convergència i Unió (CiU), els hereus de Junts van trencar tots els ponts amb la Corona amb el procés independentista del 2017 i, especialment, arran del discurs de Felip VI després del referèndum de l'1 d'octubre d'aquell any.

Per la seva banda, el BNG entén la Monarquia com una estructura de l'Estat "imposada" pel franquisme i, per tant, hereva, a més de ser una institució "anacrònica" i, en el cas espanyol, "corrupta".

L'EMÈRIT, EN LA CELEBRACIÓ PRIVADA

Dimarts 31 d'octubre, el Congrés s'engalanarà per acollir l'acte de jurament de la Carta Magna d'Elionor de Borbó, dia del seu 18è aniversari, davant les Corts Generals. A aquesta cita, que tindrà lloc al Saló de Plens, no hi assistirà el seu avi, que sí que ha estat convidat a una celebració familiar posterior al Palau Reial d'El Pardo.

La filla gran del rei complirà així amb el tràmit que fixa l'article 61.2 de la Constitució, en el qual s'estipula que "el príncep hereu, en assolir la majoria d'edat" ha de prestar el mateix jurament" que el cap de l'Estat.

A aquesta cerimònia es preveu que hi assisteixin bona part dels diputats i senadors del PSOE, del PP i Vox, a banda de representació de Coalició Canària (CC) i Unió del Poble Navarrès (UPN), mentre que la direcció de Sumar i la de Podem encara no han decidit què faran. Per la seva banda, Compromís sí que es planteja enviar-hi una representació, mentre que els balears de Més no pensen estar en la cerimònia.