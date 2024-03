ERC s'obre a introduir canvis en la llei d'amnistia tot i que assumeixen que la llei perfecta "no existeix"

MADRID, 6 març (EUROPA PRESS) -

La portaveu d'ERC al Congrés, Teresa Jordà, ha assegurat que en el seu partit estan oberts a introduir canvis en la llei d'amnistia tot i que assumeixen que la norma perfecta "no existeix" perquè sempre hi ha "riscos" amb les "ocurrències dels jutges".

"Si el PSOE s'ha obert a millorar i ampliar --la llei d'amnistia--, doncs aquí ens teniu", ha assenyalat aquest dimecres davant els periodistes al Congrés. Segons ha avançat la portaveu catalana les negociacions s'estan produint "a tres bandes" i "avancen favorablement".

Tot i que ha assumit que "no existeix la llei perfecta". "Sempre hi ha un risc, no podem anar a remolc de cada jutge o de cada ocurrència de cada jutge que se li acudeixi qualsevol cosa nova", ha lamentat la portaveu independentista.