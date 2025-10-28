ERC interrogarà Sánchez en la comissió Koldo del Senat i exigirà aclarir dubtes

MADRID 28 oct. (EUROPA PRESS) -
ERC ha confirmat aquest dimarts que assistirà a la compareixença del president espanyol, Pedro Sánchez, en la comissió d'investigació del Senat sobre el cas Koldo i exigirà que "esclareixi" tots els dubtes sobre aquesta trama, segons han informat a Europa Press fonts del partit.
La participació dels republicans encara estava en dubte fins aquest dimarts al matí, que han confirmat que el seu portaveu en la comissió, Joan Queralt, serà l'encarregat de preguntar a Sánchez, tot i que haurà de compartir temps amb EH Bildu.
El partit argumenta que anirà a l'interrogatori després d'haver escoltat la intervenció de la gerent del PSOE, Ana María Fuentes, durant la setmana passada, i després d'haver seguit "tota la informació" relativa al cas Koldo per "acudir-hi amb una posició clara i ben fonamentada".
Segons han traslladat a Europa Press fonts d'ERC, l'objectiu és que Sánchez "esclareixi" tots els dubtes i sol·licitaran explicacions "clares i concises": "es tracta d'actuacions individuals de tres càrrecs del PSOE o d'un problema més ampli dins el partit?".
Tal com va recordar Joan Queralt en la seva última intervenció, ERC "és un partit exigent amb la corrupció" i té la "legitimitat per exigir transparència, ètica i rendició de comptes".
PERÒ QUE ACTUÏ I LEGISLI
A més a més, ERC exigirà a Sánchez que "actuï i legisli", més enllà de "cartes i declaracions d'intencions", de manera "efectiva per posar fi a la impunitat dels corruptors i de les empreses que corrompen". "El govern va tard", sosté ERC.
Això sí, els republicans descarten "participar en el joc del PP", el qual acusen de convertir el Senat i aquesta comissió d'investigació en "un annex de Génova, al servei dels seus interessos partidistes i no dels interessos de la ciutadania".