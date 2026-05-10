ERC intentarà al Senat elevar el SMI a Catalunya fins als 1.460 euros i limitar els preus del lloguer

MADRID 10 maig (EUROPA PRESS) -
Esquerra Republicana (ERC) intentarà aquesta setmana en el Ple del Senat incrementar el Salari Mínim Interprofessional (SMI) a Catalunya fins a aconseguir entorn dels 1.460 euros mensuals i reforçar les mesures de contenció dels preus del lloguer en zones tensionades.
Es tracta d'una moció --iniciativa no vinculant--, a la qual ha tingut accés Europa Press, que planteja establir un salari mínim "propi" a Catalunya i en aquelles comunitats autònomes que ho sol·licitin, amb l'objectiu que aconsegueixi el 60 per cent del salari mitjà català, al voltant dels 1.460 euros, en línia amb les recomanacions de la Carta Social Europea.
ERC defensa així que el SMI ha d'adaptar-se al "cost real de la vida de cada territori" i sosté que la quantia estatal actual resulta "insuficient" en comunitats on el preu de l'habitatge, els subministraments o la cistella de la compra és superior a la mitjana.
En l'exposició de motius, la formació assegura que el creixement econòmic de Catalunya "no s'està traduint en una millora real de les condicions de vida de la ciutadania" i denuncia una distribució "profundament desigual" de la riquesa.
Segons exposa el text, el poder adquisitiu en la comunitat hauria caigut un 3,3% després de la pandèmia i fins a un 5,6% en el quartil d'ingressos més baix.
Així mateix, ERC alerta que la ciutadania catalana destina de mitjana el 95% del seu salari a cobrir necessitats bàsiques i assenyala a l'habitatge com "el principal factor d'empobriment i d'inestabilitat econòmica".
CONTROLS Al LLOGUER
En matèria d'habitatge, la moció reclama garantir l'aplicació d'índexs de contenció de preus als lloguers de temporada i d'habitacions, així com reforçar els mecanismes de control de rendes immobiliàries en zones tensionades.
També planteja mobilitzar habitatge buit, fomentant la seva sortida al mercat o sancionant la seva retenció "arbitrària", a més d'incrementar el parc públic i social d'habitatge.
ERC exigeix igualment executar "de forma immediata i efectiva" el traspàs gratuït a la Generalitat dels actius residencials de la SAREB i SEPES situats a Catalunya per destinar-los prioritàriament al lloguer assequible i a polítiques socials.
SISTEMA FISCAL "MÉS JUST I REDISTRIBUTIU"
D'altra banda, la formació insta al Govern a avançar cap a un sistema fiscal "més just i redistributiu, que alleugi la càrrega fiscal sobre les rendes més baixes i reforci la tributació efectiva de grans patrimonis, rendes del capital i beneficis extraordinaris".
En aquest context, reclama reconèixer el "greuge econòmic estructural" que, al seu judici, "pateix Catalunya pel dèficit fiscal persistent i el dèficit inversor acumulat en infraestructures".
La iniciativa també sol·licita impulsar un nou model de finançament per a Catalunya i publicar anualment les balances fiscals i les dades d'inversió estatal territorializada, incorporant mecanismes automàtics de compensació quan la inversió executada quedi per sota de la pressupostada.