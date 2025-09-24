ERC intentarà eliminar les excepcions per a l'embargament d'armes a Israel, però recalca que dependrà de Junts

MADRID 24 set. (EUROPA PRESS) -
El portaveu d'ERC en el Congrés, Gabriel Rufián, s'ha mostrat aquest dimecres contra les excepcions per a l'aplicació de l'embargament d'armes a Israel incloses en el decret llei aprovat pel Consell de Ministres, i ha avançat que intentaran modificar-les en el tràmit parlamentari, però ha afegit que dependrà de Junts.
"I diria que no han escoltat Junts parlar d'Israel, no?", ha dit en els passadissos del Congrés en demanar-se-li opinió sobre la decisió del Govern espanyol de reservar-se la capacitat de "poder autoritzar una operació", mitjançant un acord del Consell de Ministres, "en circumstàncies excepcionals que afectin a l'interès general".
Rufián ha afegit que, vist el decret llei, "queda molt encara per pressionar al PSOE" perquè es faci un embargament "real a la maquinària de guerra o de genocidi d'Israel".
El text haurà de ser convalidat pel Congrés: si hi ha majoria haurà de ser tramitat com un projecte de llei, i, si efectivament es tramita, els grups podran introduir-hi esmenes.
Rufián ha assegurat que intentaran modificar aquest text però ha recordat que ells només 7 vots i que "aquí depèn gairebé tot de Junts".
Ha criticat al PP davant l'ofensiva israeliana sobre Gaza: "Diu molt malament de l'oposició el jardí en què s'han ficat", i ha afirmat que "la inutilitat de la dreta" s'evidencia perquè són "incapaços", com la primera ministra italiana Giorgia Meloni, de "reconèixer que està massacrant la població civil".