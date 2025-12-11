ERC insta el Govern a frenar el projecte del parc eòlic Lupus i demana explicacions a Paneque

BARCELONA 11 des. (EUROPA PRESS) -
La diputada d'ERC al Parlament, Montse Bergés, ha demanat al Govern que aturi el projecte del parc eòlic Lupus, de l'empresa Forestàlia, i ha reclamat a la consellera de Territori, Sílvia Paneque, que ho expliqui en comissió parlamentària.
Així s'ha pronunciat en una roda de premsa aquest dijous a la cambra catalana, juntament amb representants territorials que s'oposen al projecte com el diputat de la Diputació de Tarragona Marc Bigordà; l'alcalde dels Hostalets de Pierola (Barcelona), Gerard Parcerisas; l'alcaldessa de Solivella (Tarragona), Rosa Maria Salvado, i el conseller comarcal del Segrià (Lleida), Josep López.
Bergés ha criticat "la insistència del Govern de l'Estat a continuar impulsant aquest tipus d'infraestructures", i ha assegurat que el PSC es va comprometre en l'acord d'investidura a defensar el model d'ERC.
"No oposar-se al projecte Lupus suposaria un incompliment del pacte", ha avisat la diputada republicana, que ha defensat un model distribuït, participat i públic, i ha recordat que ERC ja va aconseguir frenar dues línies de molt alta tensió (MAT) privades i també intentarà aturar aquest projecte.
A més de sol·licitar la compareixença de Paneque, els republicans també han registrat una sol·licitud de compareixença de la directora general d'Energia del Govern, Marta Morera.