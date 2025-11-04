ERC insta el Govern a aplicar-se amb el finançament: "La col·laboració no els va gaire bé"

BARCELONA, 4 nov. (EUROPA PRESS) -
La portaveu d'ERC al Parlament, Ester Capella, ha instat el Govern a aplicar-se en la negociació amb el Govern central sobre el finançament singular si volen negociar els pressupostos amb els republicans: "De moment, el negoci de la col·laboració no els va gaire bé".
En una roda de premsa aquest dimarts, ha reclamat que el Govern prioritzi Catalunya: "Prioritzar vol dir que has de trepitjar ulls de poll a algú", preguntada per si considera que l'executiu de Salvador Illa ha de ser més contundent amb el Govern central en matèria de finançament.
La portaveu republicana ha reiterat que si no avancen en el finançament no tindran pressupostos, i ha defensat una confrontació amb el Govern central, però ha afegit que ERC no dirà al Govern com ha de negociar: "Cadascú que triï l'opció que cregui que funciona millor".
En matèria d'habitatge, Capella ha explicat que en el ple d'aquesta setmana interpel·laran el Govern sobre la prohibició de la compra especulativa d'habitatge en zones tensionades, i ha defensat que es faci "amb totes les garanties jurídiques".
"TRES MESOS"
"El que demanem al Govern és que s'hi posi de debò, que hi treballi, que ho estudiï i que faci una proposta en un termini de temps que no superi els tres mesos", ha reclamat la portaveu republicana, que ha assegurat que quan s'anuncia una cosa hi ha d'haver voluntat i eines per dur-ho a terme, després que el president de la Generalitat, Salvador Illa, s'obrís a estudiar mesures en aquest sentit.
Capella ha criticat que el PP i Junts portin el projecte de llei per regular el lloguer de temporada al Consell de Garanties Estatutàries (CGE), i ha lamentat que això intenta evitar que hi hagi una regulació específica en aquest àmbit: "Aquí tothom es retrata".