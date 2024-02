ERC insta a "arribar fins al final" en el cas Koldo i que s'assumeixin responsabilitats

BARCELONA, 26 febr. (EUROPA PRESS) -

La portaveu d'ERC, Raquel Sans, ha instat aquest dilluns a que s'assumeixin responsabilitats pel cas Koldo i ha demanat "arribar fins al final i tenir tota la informació".

En una roda de premsa aquest dilluns, Sans ha destacat la importància d'"esclarir què és el que ha passat", després que la Fiscalia Anticorrupció ha situat Koldo García, l'exassessor de l'exministre de Transports, José Luis Ábalos (PSOE), com la persona que feien servir per agilitzar tràmits amb el Ministeri en la contractació durant la pandèmia per a la venda de mascaretes.

Preguntada sobre l'exministre, a qui l'Executiva del PSOE li ha exigit que entregui l'acta de diputat al PSOE en menys de 24 hores, la portaveu republicana ha recriminat "que algú aprofités aquesta oportunitat de situació de desesperació per enriquir-se".

La portaveu s'ha mostrat favorable a que l'aleshores ministre de Sanitat, Salvador Illa, doni explicacions al Congrés per aquest cas: "Creiem que pot ser una bona oportunitat; que el que no va voler fer el senyor Illa al Parlament sí que ho faci al Congrés".

A més a més, Sans ha reclamat "tolerància zero respecte a la corrupció", i ha assegurat que els ciutadans es mereixen disposar de totes les explicacions.