ERC insisteix en el traspàs de Rodalies després del "caos" per les últimes afectacions al servei

BARCELONA, 16 ago. (EUROPA PRESS) -

ERC ha insistit aquest dimecres en el traspàs de totes les competències de Rodalies de Catalunya a la Generalitat després del "caos generat en el servei" a causa del descarrilament d'un tren a l'estació de Sitges (Barcelona) que ha provocat retards i cancel·lacions.

En un comunicat, la portaveu del partit, Raquel Sans, ha criticat la "deixadesa, irresponsabilitat i desídia" del Govern central respecte les infraestructures ferroviàries de Catalunya.

Així mateix, Sans ha titllat de prioritat tenir uns trens dignes que arribin a l'hora i "comptar amb la capacitat de donar resposta a una avaria" com la de Sitges, i per això ha insistit a reclamar totes les competències de la infraestructura gestionada per Adif.