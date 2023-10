ERC insisteix a Sánchez en el referèndum i avisa que només negocia la investidura

MADRID, 11 oct. (EUROPA PRESS) -

El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha traslladat aquest dimecres al president del Govern central en funcions, Pedro Sánchez, que perquè el seu partit doni suport a la investidura, a més de l'amnistia, hi ha d'haver un compromís que el conflicte polític es resoldrà mitjançant una votació, a més d'una solució al dèficit fiscal català i als problemes de Rodalies. A més a més, ha deixat clar que ara només negocien el seu eventual suport a la investidura, no els pressupostos per al 2024 ni molt menys un pacte de legislatura.

Així ho ha dit una compareixença després de l'entrevista amb Sánchez, en la qual també ha participat el ministre de Presidència en funcions, Félix Bolaños. A diferència del PNB i Coalició Canària, en aquesta cita no hi ha estat la ministra d'Hisenda en funcions, María Jesús Montero.

Rufián ha definit com "exigents" però "raonables" les condicions que ERC posa per donar suport a la investidura de Sánchez i ha evitat donar detalls sobre l'estat de les negociacions apel·lant que la discreció és imprescindible perquè fructifiquin.

"Desconfieu de qui parla molt, fa quatre anys no es parlava tant i va sortir bé", ha dit Rufián, qui ha reivindicat diverses vegades l'acord per a la creació d'una taula de diàleg sobre el conflicte polític que els va portar a abstenir-se en l'anterior investidura de Sánchez.