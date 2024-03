ERC insisteix a demanar un finançament singular per a Catalunya i Sánchez replica que la resposta ha de ser multilateral

Avança que hi haurà una altra reunió de la taula de diàleg entre el Govern central i la Generalitat



MADRID, 12 març (EUROPA PRESS) -

ERC ha insistit aquest dimarts a reclamar un finançament "singular" per a Catalunya per posar fi al dèficit fiscal que a parer seu ha anat patint aquesta comunitat. Per contra, el president del Govern central, Pedro Sánchez, ha replicat que la resposta ha de ser "multilateral".

Així ho ha assenyalat la diputada d'ERC, Sara Bailac, en la sessió de control al Govern central al Senat, en la qual ha tornat a demanar un sistema de finançament "singular i específic" per a Catalunya per poder gestionar els seus propis recursos. A més a més, ha assenyalat que aquest compromís està recollit en l'acord d'investidura signat entre la seva formació i el PSOE.

Per la seva banda, Sánchez ha replicat que han estat clars "amb totes les comunitats autònomes" i volen un nou sistema de finançament autonòmic però ha remarcat que la resposta ha de ser multilateral perquè les diferents autonomies "tenen les seves pròpies realitats".

Així mateix, Sánchez considera que el seu govern està complint els compromisos amb Catalunya i ha avançat que celebraran una altra reunió de la taula de diàleg entre el Govern central i la Generalitat de Catalunya.

Assenyala a més que, la prova que estan complint els seus compromisos és que la llei d'amnistia s'està tramitant al Congrés dels Diputats després d'arribar a un acord amb ERC i amb Junts per aprovar-la definitivament.