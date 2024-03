ERC inicia el procés intern per escollir les candidatures de les eleccions catalanes

BARCELONA, 19 març (EUROPA PRESS) -

ERC ha iniciat aquest dimarts el procés intern per escollir i proclamar les candidatures de les eleccions catalanes del proper 12 de maig després d'aprovar el Consell Nacional del partit el reglament de les eleccions, el document que regula el procés de confecció de les seves llistes electorals.

En un comunicat, ERC informa que realitzarà el procés d'elecció de candidatures per primàries per al cap de cartell de la demarcació de Barcelona i per als caps de llista de les de Girona, Lleida i Tarragona, i els candidats podran recollir avals fins al 25 de març.

La llista definitiva es configurarà a través dels congressos territorials a finals de març i serà ratificada pel Consell Nacional previst pel 2 d'abril.