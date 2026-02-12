ERC i el Govern central pacten crear 90 unitats judicials addicionals a Catalunya

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 12 febr. (EUROPA PRESS) -
ERC i el Govern central han arribat a un acord per crear 90 unitats judicials addicionals a Catalunya, que s'afegeixen a les 91 ja acordades de les 500 que l'executiu espanyol va repartir prèviament entre totes les comunitats autònomes, informa el Govern aquest dijous.
Segons apunta ERC en un comunicat, l'acord amb el Govern central reforça el sistema judicial català mitjançant un increment "significatiu" del nombre de jutgesses i jutges.
Expliquen que a Catalunya presten servei prop de 870 jutgesses i jutges i que, amb aquest acord, el Govern central es compromet a augmentar "de manera decidida la planta judicial, amb l'objectiu d'acostar el nombre de jutges per habitant a la mitjana europea, en línia amb els objectius fixats per la Comissió Bilateral Estat-Generalitat".
En total, amb els dos acords paral·lels, es crearan 181 places en dos anys, la qual cosa elevarà la xifra d'aproximadament 870 a 1.051 jutgesses i jutges a Catalunya.
Apunten que tots dos increments s'emmarquen en el creixement de la planta judicial a tot l'Estat gràcies a la llei d'eficiència i, entre altres coses, garanteixen que la nova regulació sobre la multireincidència, que s'aprovarà aquest dijous al Congrés, vagi acompanyada de "més recursos i de més capacitat d'actuació".