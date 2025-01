ERC formalitza l'elecció de Capella com a portaveu al Parlament i Balsera serà portaveu adjunta

BARCELONA 14 gen. (EUROPA PRESS) -

ERC ha formalitzat aquest dimarts l'elecció d'Ester Capella com a nova portaveu de la formació al Parlament en substitució de Marta Vilalta, tal com va anunciar la nova direcció, informa el partit en un comunicat.

La diputada Ana Balsera serà la nova segona portaveu adjunta en substitució de Laura Vilagrà, que va deixar l'escó a finals del 2024, i la substituirà Lluïsa Llop, la següent de la llista per la demarcació de Barcelona, diputada en les dues anteriors legislatures.

D'aquesta manera es tanca la reconfiguració del grup parlamentari amb la ratificació de Josep Maria Jové com a president, l'elecció de Capella com a portaveu, i amb Jordi Albert i Ana Balsera com a portaveus adjunts.