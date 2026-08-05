ERC expedienta al seu candidat a Girona per les seves declaracions en què criticava a companys

GIRONA 5 ago. (EUROPA PRESS) -
ERC, conjuntament amb l'executiva local de Girona, ha obert un expedient al candidat a l'alcaldia del partit a Girona, Marc Puigtió, per un àudio publicat a xarxes en què suposadament criticava a companys del grup dient que "la meva intenció era fotre'ls tots fora".
En un comunicat aquest dimecres, ERC li l'ha expedientat "per analitzar els fets i determinar, si escau, les responsabilitats corresponents" i defensen que el procediment se seguirà amb totes les garanties establertes i respectant els drets de les persones afectades.
En una publicació a 'X' recollida per Europa Press, Puigtió ha demanat "disculpes sinceres", ha defensat que l'àudio publicat correspon a un fragment editat de converses privades mantingudes fa mesos fora del context que, segons afirma, es van produir.
Ha expressat que "va intentar rebaixar un clima de tensió i uns atacs que estaven afectant el partit" però que no va calibrar suficientment bé ni l'interlocutor a qui es va dirigir ni les conseqüències d'aquella aproximació.
Ha afirmat que la seva voluntat és "reparar la confiança i donar totes les explicacions necessàries" i que vol contribuir a un projecte plenament al servei de Girona.