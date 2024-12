ERC exigeix la retirada del monument franquista de Tortosa (Tarragona) amb la nova llei de memòria

TARRAGONA 8 des. (EUROPA PRESS) -

ERC vol fixar per llei que el monument franquista de Tortosa (Tarragona) es retiri "amb urgència", i ho incorpora entre les prioritats de la nova Llei catalana de memòria democràtica que tornarà a entrar al Parlament, segons ha informat el partit en un comunicat.

Els republicans volen recuperar així part de la feina feta durant l'última legislatura amb una llei, l'avantprojecte de la qual presentarà el conseller de Justícia i Memòria Democràtica, Ramon Espadaler, dilluns vinent a l'antiga presó de la Model de Barcelona.

ERC, considera "urgent" la retirada del monument de Tortosa i vol establir un termini màxim d'un any per a això un cop s'aprovi la nova llei, així com la retirada de tota simbologia franquista en un termini màxim de dos anys.

"PARAIGUA" DE LLEIS ANTERIORS

Per als republicans, la nova norma ha de ser el "paraigua" de les tres lleis fetes en l'àmbit de la memòria històrica fins ara a Catalunya, incorporant al currículum educatiu la memòria democràtica i establint dies de commemoració, com el de la proclamació de la Segona República el 14 d'abril i el dia de l'exili el 5 de febrer.

Així mateix, ERC proposa que s'ampliï per llei el reconeixement de víctimes de la dictadura a col·lectius com el poble gitano, o que es posi en valor "l'opressió" que el franquisme va imposar a moltes dones per raó de gènere i reconèixer la repressió cultural a les comunitats lingüístiques catalanes i araneses.