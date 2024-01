ERC exigeix que Marlaska expliqui al Congrés què ha fet Interior des que es va certificar l'operació Catalunya

MADRID, 15 gen. (EUROPA PRESS) -

ERC ha demanat la compareixença al Congrés del ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, perquè expliqui quines mesures ha anat adoptant des que, el juliol del 2017, una comissió d'investigació va concloure que el govern de Mariano Rajoy va organitzar una operació Catalunya contra l'independentisme i que es van fer servir les anomenades 'clavegueres' policials contra adversaris polítics.

Amb els vots del PSOE, Units Podem, ERC, el PNB, i el PDeCAT, més l'abstenció de Cs, el Congrés va aprovar el 2017 les conclusions de la comissió d'investigació sobre l'etapa de Jorge Fernández Díaz al capdavant d'Interior i va determinar que l'exministre i el seu equip van fer un ús "partidista" dels mitjans materials i humans del departament contra adversaris polítics.

Aquella comissió va donar per acreditat que durant el mandat de Fernández Díaz a Interior es va crear una estructura policial per posar traves als escàndols de corrupció que afectaven el PP i també per investigar i "perseguir adversaris polítics".

Malgrat que l'assumpte es va abordar al Congrés el 2017, Junts va exigir aquest estiu crear una nova comissió d'investigació centrada en les activitats de les 'clavegueres' contra l'independentisme, l'operació Catalunya, i és que els de Carles Puigdemont entenen que aquesta nova investigació pot provar l'anomenat 'lawfare' contra els seus dirigents i així ampliar la llista de beneficiaris de la futura llei d'amnistia.

Precisament aquest dilluns s'han començat a publicar els informes contra dirigents independentistes que els responsables policials passaven al ministre Jorge Fernández Díaz del 2012 al 2016.

La nova comissió d'investigació la va aprovar al desembre el ple del Congrés, però encara no s'ha constituït. En tot cas, Junts ja ha avançat que l'expresident Mariano Rajoy serà un dels qui seran cridats a declarar.

En aquest context, ERC ha anunciat la petició de compareixença de Marlaska, del secretari d'estat per a la Seguretat i del director adjunt operatiu de la Policia Nacional perquè expliquin davant la Comissió d'Interior què han fet al llarg dels darrers sis anys per posar fi a les anomenades 'clavegueres' l'existència de les quals va donar per feta el Congrés el 2017.