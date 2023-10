ERC exigeix una indemnització per als afectats per les pluges de dijous a l'alta velocitat

La incidència entre Madrid i Barcelona va durar més de sis hores



MADRID, 20 oct. (EUROPA PRESS) -

ERC ha exigit al Govern central en funcions una indemnització per als passatgers que van patir retards en el trajecte de les línies d'alta velocitat a causa de les fortes pluges de dijous.

Segons el parer dels republicans, l'avaria que va deixar sense servei 54 línies d'alta velocitat i milers de passatgers atrapats als vagons o a les estacions de servei va posar al descobert "la manca d'informació, atenció i previsió" a Espanya en una circumstància com aquesta.

Si bé les incidències van tenir lloc a diversos punts del país, el partit independentista emfatitza que va ser "especialment cridanera" la incidència de més de sis hores a les línies entre les estacions de Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes i l'Estació de Barcelona Sants.

"Les queixes dels passatgers són múltiples i assenyalen diverses incidències que mostren avaries estructurals en el servei prestat per Adif", indica la diputada d'ERC Inés Granollers en una pregunta escrita registrada al Congrés a la qual ha accedit Europa Press.

DENUNCIA INFORMACIONS "ERRÒNIES"

Entre altres punts, Granollers denuncia la manca d'informació durant el succés, informacions "errònies" publicades per Adif que avisaven del restabliment de la circulació quan no va ser així o el desproveïment als vagons de restauració.

La diputada també posa en el punt de mira la "manca de serveis de neteja i higiene personal", la no existència d'alternatives d'allotjament o de serveis de transport i la "desprotecció del personal laboral de l'empresa".

Per tot això, s'ha interessat pel motiu de les avaries i per què "es va trigar tant" a reprendre el servei. Així mateix, pregunta si hi ha protocols d'emergència en situacions d'avaries simultànies i múltiples i sobre el nombre de passatgers que s'hi han vist afectats.

A continuació és quan la diputada pregunta "com s'indemnitzarà els passatgers" i si aquest rescabalament serà similar al dels retards comuns. Així mateix, ha demanat informació sobre si Adif assumirà els costos dels passatgers que un cop arribats a la seva destinació van haver de fer servir un taxi o, fins i tot, allotjar-se en algun hotel, a més dels costos de les places d'aparcament.

Però la diputada vol saber quant personal destinen Adif i Renfe, respectivament, a fer front a aquestes incidències i també per les garanties de "bona higiene, especialment la femenina", que hi ha als trens, tenint en compte que "no es fa un servei de manteniment i provisió" de productes higiènics.