ERC exigeix al Govern central que organitzi un acte de "desgreuge" a Catalunya per l'afusellament de Companys

MADRID, 18 abr. (EUROPA PRESS) -

ERC ha registrat una iniciativa al Congrés en què reclama l'organització d'un acte formal de "desgreuge" a Catalunya per l'afusellament del president de la Generalitat Lluís Companys el 1940 després de ser condemnat a mort pel règim franquista.

La proposició no de llei, que es debatrà i votarà en al Comissió Constitucional del Congrés, apel·la a la vigent llei de memòria democràtica per reclamar una reparació per l'"assassinat" del president català, que va ser capturat a França per la Gestapo i entregat al règim franquista, que després d'un consell de guerra en va decretar l'afusellament al castell de Montjuïc.

D'una banda, i tal com ha sol·licitat formalment la Generalitat, ERC exigeix "expedir, de manera immediata, la declaració de reconeixement i reparació personal" de Lluís Companys i la publicació de l'anul·lació de les sentències en els respectius expedients judicials.

Però, a més, reclama "l'organització d'un acte formal de desgreuge per part del Govern espanyol" envers el president català, que "es farà extensiu envers el poble de Catalunya", atès que el polític d'ERC havia estat elegit president democràticament.

En aquest sentit, la formació independentista crida a constituir, "tan aviat com sigui possible" un grup de treball conjunt, de la Generalitat i el Govern central, que acordi els termes en els quals es durà a terme aquest "acte solemne".