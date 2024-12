ERC exigeix al Govern central que la Generalitat sigui present a Brussel·les per fixar l'obejctiu de dèficit de l'Estat

MADRID 17 des. (EUROPA PRESS) -

ERC ha exigit al Govern central incloure la Generalitat en els processos de codecisió dels objectius de dèficit de l'Estat amb les institucions europees, en proporció al pes qualitatiu i quantitatiu dels serveis públics i inversions que Catalunya executa.

Mitjançant una proposició no de llei registrada al Congrés, la formació catalana argumenta que aquesta proposta va en la línia del cas de Bèlgica, on hi ha mecanismes perquè governs no estatals incideixin en el disseny conjunt de l'objectiu de dèficit.

El grup parlamentari justifica la proposta en el fet que, a partir del gener del 2025, tornaran a entrar en vigor les noves regles fiscals de la UE que reduiran el marge de maniobra dels estats membres, encara que són necessàries "grans inversions i mantenir nivells de despesa pública adequats" per afrontar reptes com la lluita contra el canvi climàtic, l'habitatge o aconseguir salaris dignes.

ERC lamenta que mentre que França, Itàlia o Bèlgica s'han marcat per al 2025 dèficits superiors al 3%, Espanya el vol fixar en el 2,5% per a aquest any. "Aquesta proposta no atén la necessitat de reforçar els serveis públics a Catalunya ni a l'Estat, on les taxes de risc de pobresa encara són superiors al període precovid", denuncia la formació.

Així mateix, els independentistes es queixen perquè el gruix del dèficit es reserva per a l'administració central, mentre que s'exigeix equilibri fiscal a les administracions locals i es permet "tan sols" un 0,1% de dèficit a les comunitats autònomes.