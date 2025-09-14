ERC exigeix al Govern central un decret per concedir la jubilació anticipada en la indústria química i de refinament

MADRID 14 set. (EUROPA PRESS) -
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) defensarà aquest dimarts al Congrés una iniciativa que demana al Govern central concedir la jubilació anticipada a les persones que treballen en la indústria química i del refinament pels riscos que tenen aquests sectors per a la salut.
La formació defensarà aquesta petició a través d'una proposició no de llei que es debatrà i votarà dimarts a la Comissió de Treball de la cambra baixa.
En aquesta iniciativa, recollida per Europa Press, el partit explica que malgrat ser un sector estratègic, la indústria química i del refinament té unes condicions laborals que exposen els seus treballadors i treballadores a una deterioració "física, mental i social progressiva, agreujada amb l'edat".
En aquest escenari, que ERC assegura està "degudament documentat" en estudis nacionals i internacionals, justifica la necessitat d'aplicar coeficients reductors en l'edat de jubilació per a aquest col·lectiu, tal com ja es reconeix en altres sectors en els quals les característiques de l'activitat professional han estat catalogades com excepcionalment penoses, perilloses o tòxiques.
La legislació espanyola ja contempla l'aplicació de coeficients reductors de l'edat de jubilació per determinades activitats en les quals la penositat, toxicitat i perillositat han estat degudament acreditades.
No obstant això, Esquerra esgrimeix que malgrat que la indústria química i del refinament compleix amb aquests criteris, fins avui no ha estat incorporada en la relació de col·lectius beneficiaris d'aquesta mesura.
Per aquest motiu, ERC insta el Govern a aprovar un decret llei que estableixi la jubilació anticipada per a treballadors i treballadores de la indústria química i del refinament per raó d'activitat professional mitjançant l'aplicació de coeficients reductors.