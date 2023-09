ERC exigeix "fixar definitivament" les condicions per a un referèndum i Junts subratlla: "Votar no és dividir"

MADRID, 29 set. (EUROPA PRESS) -

ERC i Junts han aprofitat la segona sessió del debat d'investidura del popular Alberto Núñez Feijóo per posar sobre la taula les seves exigències a una futura investidura del socialista Pedro Sánchez. En concret, ERC ha exigit "fixar definitivament" les condicions per a un referèndum d'autodeterminació, una condició que comparteix amb Junts, que ha incidit que "votar no és dividir".

En nom d'ERC ha pres la paraula Teresa Jordà, que ha deixat clar que "un cop aconseguida l'amnistia és el moment d'obrir una nova fase de negociació i fixar definitivament les condicions perquè Catalunya pugui votar". "I a fe de déu que un dia o altre ho farà i guanyarà", ha dit.

D'altra banda, la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, ha rebutjat la premissa, a parer seu encunyada per l'"extrema dreta" que "un referèndum trencaria la convivència", i ha destacat que "més del 70% dels ciutadans de Catalunya estan a favor de resoldre el conflicte polític votant".

"Votar no és dividir. A Catalunya votar és consens i Junts no hem aguantat a l'oposició durant tant temps per acabar fent el mateix que s'ha fet fins ara, que és evident que no ha donat resultats positius. Ara a Catalunya li toca ser Catalunya, i Junts mantenim la posició", ha reblat.

Així, ERC i Junts han mostrat la seva sintonia al Congrés l'endemà d'aprovar al Parlament una proposta de resolució en la qual s'emplacen a no donar suport a la investidura de Sánchez si no es compromet "a treballar per fer efectives les condicions per celebrar un referèndum".