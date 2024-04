ERC exigeix fiscalitzar l'impacte dels beneficis fiscals de les CA per una assignació de recursos "justa"

El Tribunal de Comptes admet no tenir dades sobre l'execució i això li impedeix detectar possibles desviacions pressupostàries



Esquerra Republicana (ERC) i EH Bildu han plantejat analitzar l'execució i efectes reals dels "beneficis fiscals" que es produeixen en determinades comunitats autònomes, amb l'objectiu de propiciar les bases per a una assignació de recursos "més equitativa i justa entre els diferents territoris de l'Estat".

Es tracta d'una petició que els independentistes fan arran d'un informe del Tribunal de Comptes sobre el Compte General de l'Estat en l'exercici del 2021, que l'òrgan fiscalitzador va presentar recentment a les Corts i en el qual advertia que en l'actualitat no es registra informació sobre el grau d'execució del pressupost de beneficis fiscals, que sorgeixen de la disminució dels ingressos via impostos com a conseqüència d'incentius tributaris a cada territori.

"L'absència d'aquest seguiment impossibilita conèixer cada any les desviacions entre les quantitats pressupostades i les reals, la qual cosa impedeix avaluar la qualitat de les estimacions i dificulta la detecció de possibles deficiències en els mètodes emprats per al seu càlcul", deia l'informe del Tribunal de Comptes.

VEURE EL QUE DEIXEN D'INGRESSAR LES COMUNITATS

Per aquest motiu, el grup conjunt d'ERC i Bildu al Senat ha registrat una proposta de resolució a l'informe, a la qual ha accedit Europa Press, perquè s'ampliï la informació recollida en els comptes anuals i es presenti el grau d'execució del pressupost dels beneficis fiscals de l'exercici.

Això, segons expliquen els grups en la seva proposta, serviria per quantificar l'impacte sobre els ingressos de les comunitats autònomes dels beneficis fiscals vigents.

També demanen recaptar més informació sobre els canvis normatius sobre figures tributàries amb impacte en el resultat del model de finançament autonòmic i conèixer el grau d'execució territorialitzada de les inversions estatals pressupostades en les diferents comunitats autònomes.

El motiu principal que justifica aquestes propostes és instaurar un mecanisme de seguiment i avaluació que permeti no només anticipar l'impacte pressupostari dels beneficis fiscals en l'etapa de planificació, sinó també analitzar-ne l'execució i efectes reals sobre els recursos financers de les comunitats.

DETERMINANT PER REPARTIR RECURSOS

"Aquest enfocament no només enfortirà les bases per a una assignació de recursos més equitativa i justa entre els diferents territoris de l'Estat, sinó que també promourà més eficàcia i eficiència en la gestió de les finances públiques", defensen ERC i Bildu.

Finalment, sostenen que un procés d'avaluació robust ajudarà a detectar les possibles àrees de millora en la política fiscal i pressupostària, la qual cosa derivaria en una optimització contínua dels recursos estatals i a una millor adaptació de les estratègies financeres a les necessitats reals i canviants de les comunitats autònomes.

Esquerra Republicana, impulsora de la proposta, denuncia el que denomina 'dúmping fiscal' de comunitats autònomes com Madrid que impulsen deduccions i beneficis fiscals, de vegades reduint els ingressos, i davant això ha reclamat en diverses ocasions al Govern central una harmonització tributària al conjunt de l'Estat.