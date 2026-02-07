Publicat 07/02/2026 13:01

ERC exigeix la dimissió de Puente i Paneque davant de la "fallida" del sistema ferroviari

Manifestació d'ANC i CdRep ?Prou! Única via: independència?, a 7 de febrer de 2026, a Barcelona, Catalunya (Espanya).
Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 7 febr. (EUROPA PRESS) -

La Sotssecretària de Treball i Economia d'ERC, Laura Pelay, ha exigit aquest dissabte la dimissió del ministre de Transports, Óscar Puente, i de la consellera de Territori de la Generalitat, Sílvia Paneque, abans de la manifestació de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i el Consell de la República (CdRep) 'Prou! Única via: independència!' considerant que el sistema ferroviari català està en una situació de "fallida" que, segons ella, afecta a la salut mental dels usuaris.

Pelay ha reclamat l'acceleració del traspàs integral de la xarxa i l'execució immediata de les inversions pendents després de denunciar que la ciutadania viu en una "ruleta russa" diària, i crida als treballadors i estudiants a sortir al carrer a protestar per la situació.

També ha confirmat que la seva formació participarà en les protestes d'aquest dissabte a la tarda i ha afirmat que aquesta és una "lluita compartida de tota la societat catalana per aconseguir uns trens dignes que deixin de ser un obstacle per al dia a dia de les famílies".

Contador

Contingut patrocinat