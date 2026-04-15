ERC exigeix crear l'Autoritat Aeroportuària i Illa diu que serà "bastant immediat"

BARCELONA, 15 abr. (EUROPA PRESS) -
El president d'ERC al Parlament, Josep Maria Jové, ha exigit al president de la Generalitat, Salvador Illa, la creació de l'Autoritat Aeroportuària de Catalunya (AAC) per donar al Govern un paper determinant en la presa de decisions sobre les grans infraestructures, com ports i aeroports, i Illa li ha respost que serà "bastant immediat".
En la sessió de control del Parlament aquest dimecres, Jové ha recordat a Illa que l'AAC forma part de l'acord d'investidura, ha instat el Govern a avançar en aquesta carpeta i ha subratllat que "els avenços en sobirania donen sentit a la legislatura" i que es concreten guanyant espais de decisió.
El diputat republicà ha afirmat que Catalunya no ha participat mai en la governança dels anomenats aeroports d'interès general, independentment de la seva titularitat, i que l'AAC permetria a la Generalitat "tenir un paper determinant" en la presa de decisions sobre els aeroports catalans.
Jové també ha preguntat sobre la reunió d'Illa amb el ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, i ha criticat que el ministre no hagi donat la cara durant 3 mesos de caos a la xarxa de Rodalies: "No es va dignar a donar la cara, ni tan sols per demanar perdó", ha assegurat.
PARTICIPACIÓ DE PROXIMITAT
Illa ha considerat "imprescindible i essencial" comptar amb infraestructures potents i planificar-ne el creixement per continuar generant prosperitat compartida, i ha dit que és important que el Govern pugui participar des de la proximitat i el coneixement de la realitat catalana.
El Govern va aprovar en el Consell Executiu del 7 de gener d'aquest 2026 impulsar la creació de l'AAC per dotar Catalunya d'una estructura pròpia per promoure polítiques en qüestions vinculades amb el desenvolupament aeroportuari i per planificar, ordenar i projectar el sistema aeroportuari a llarg termini.
CATALÀ A L'ESCOLA
Per la seva banda, la presidenta de Junts al Parlment, Mònica Sales, ha exigit a Illa un canvi de rumb de la política lingüística en un moment "d'ofensiva al català i contra la identitat catalana", i ha criticat les paraules de l'escriptor Eduardo Mendoza sobre la diada de Sant Jordi.
Illa ha respost a Sales que el Govern està plenament bolcat en la defensa i promoció del català: "Mai abans s'han destinat tants recursos com ara", i ha allargat la mà a Junts per avançar plegats en aquesta qüestió sense retrets entre partits.
SANT AGUSTÍ
La líder dels Comuns al Parlament, Jéssica Albaich, ha demanat a la Generalitat que multi amb 900.000 euros l'empresa New Amsterdam Developers (NAD), propietària del bloc del carrer Sant Agustí de Barcelona, per donar "exemple" a altres fons d'inversió.
Illa ha afirmat que tothom és benvingut a invertir en habitatge a Catalunya "si és per fer habitatge de protecció i no per especular", i ha promès que el Govern actuarà amb tot el rigor possible per aplicar la llei.
BAIXES LABORALS
La diputada de la CUP Laure Vega ha preguntat a Illa sobre la decisió de la conselleria de Salut de retirar els incentius als centres d'atenció primària (CAP) per la reducció de baixes laborals i l'ha acusat de "jugar amb la salut" dels treballadors.
El president ha assegurat que "a Catalunya les baixes mèdiques es donen únicament i exclusivament a partir de criteris mèdics".