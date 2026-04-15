ERC exigeix crear l'Autoritat Aeroportuària de Catalunya i Illa diu que serà "bastant immediat"

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 15 abr. (EUROPA PRESS) -
El president d'ERC al Parlament, Josep Maria Jové, ha exigit al president de la Generalitat, Salvador Illa, la creació de l'Autoritat Aeroportuària de Catalunya (AAC) per donar al Govern un paper determinant en la presa de decisions sobre les grans infraestructures, com ports i aeroports, i Illa li ha respost que serà "bastant immediat".
En la sessió de control del Parlament aquest dimecres, Jové ha recordat a Illa que l'AAC forma part de l'acord d'investidura, ha instat el Govern a avançar en aquesta carpeta i ha subratllat que "els avenços en sobirania donen sentit a la legislatura" i que es concreten guanyant espais de decisió.
El diputat republicà ha afirmat que Catalunya no ha participat mai en la governança dels anomenats aeroports d'interès general, independentment de la seva titularitat, i que l'AAC permetria a la Generalitat "tenir un paper determinant" en la presa de decisions sobre els aeroports catalans.
Jové també ha preguntat sobre la reunió d'Illa amb el ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, i ha criticat que el ministre no hagi donat la cara durant 3 mesos de caos a la xarxa de Rodalies: "No es va dignar a donar la cara, ni tan sols per demanar perdó", ha assegurat.
PARTICIPACIÓ DE PROXIMITAT
Illa ha considerat "imprescindible i essencial" comptar amb infraestructures potents i planificar-ne el creixement per continuar generant prosperitat compartida, i ha dit que és important que el Govern pugui participar des de la proximitat i el coneixement de la realitat catalana.
El Govern va aprovar en el Consell Executiu del 7 de gener d'aquest 2026 impulsar la creació de l'AAC per dotar Catalunya d'una estructura pròpia per promoure polítiques en qüestions vinculades amb el desenvolupament aeroportuari i per planificar, ordenar i projectar el sistema aeroportuari a llarg termini.