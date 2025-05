ERC exigeix combatre les violacions dels drets humans en el Mundial 2030

MADRID 2 maig (EUROPA PRESS) -

ERC defensarà la setmana vinent al Congrés que el Govern central prengui mesures per prevenir les possibles violacions dels drets humans en la preparació i celebració del Mundial del 2030 que Espanya organitzarà amb Portugal i el Marroc, tenint en compte que al país magrebí hi ha "severes limitacions a la llibertat d'expressió i reunió" i les relacions homosexuals continuen sent perseguides legalment.

La proposició no de llei, que es debatrà dimarts vinent en la Comissió d'Afers Exteriors, també anima el Govern central a exigir a la Federació Internacional de Futbol (FIFA) la suspensió de l'elecció de l'Aràbia Saudita com a seu del Mundial del 2034.

En la iniciativa, a la qual ha tingut accés Europa Press, ERC lamenta que fins ara cap de les tres federacions de futbol organitzadores del Mundial 2030 hagin "manifestat la intenció de garantir els drets humans" i per això reclama a l'executiu que actuï.

En opinió dels signants de la iniciativa --Francesc-Marc Álvaro Vidal, Jordi Salvador i Duch i Etna Estrems Fayos--, l'executiu hauria d'"establir estratègies i compromisos vinculants" per prevenir aquestes possibles "violacions dels drets humans en relació amb la Copa del Món 2030 al Marroc, Espanya i Portugal".