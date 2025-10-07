ERC estudiarà la proposta d'Illa de construir 210.000 pisos i li demana complir amb el finançament

Defensa que també s'incentivi la rehabilitació d'habitatges
BARCELONA, 7 oct. (EUROPA PRESS) -
La portaveu d'ERC en el Parlament, Ester Capella, ha assegurat que estudiaran la proposta que ha fet el president de la Generalitat, Salvador Illa, d'un acord per mobilitzar sòl i construir unes 210.000 habitatges en tota Catalunya, i també li ha demanat que compleixi els acords signats amb els republicans en matèria de finançament singular.
En roda de premsa aquest dimarts després de la intervenció inicial d'Illa en el Debat de Política General (DPG) en el Parlament, Capella ha assegurat entraran "al detall" de la proposta d'Illa, però ha defensat que no només s'ha de fer nova construcció d'habitatges sinó també rehabilitació, i ha instat a l'Executiu català a demanar al Govern central que cedeixi a Catalunya els habitatges en mans de la Sareb.
La portaveu republicana ha celebrat que el PSC "s'ha mogut cap a l'esquerra" en matèria d'habitatge, després que Illa hagi parlat d'intervenir el mercat, però ha afegit que ERC no pararà d'insistir fins que el president digui que s'ha de treure a l'habitatge de la lògica especulativa del mercat.
Sobre els acords de finançament, Capella ha sostingut que "qui espera, desespera" i que Catalunya no pot esperar més per un finançament just, després del que ha insistit que es compleixi l'acordat, i ha recordat que no negociaran Pressupostos fins que no hi hagi avanços en finançament.
FRUITS DE GOVERNS ANTERIORS
També ha sostingut que a Illa li ha faltat ambició en el seu discurs, li ha acusat d'oblidar-se de la classe treballadora i de les dones, i ha defensat aquest Govern que està recollint "una quantitat ingent de fruits que són el precedent dels governs anteriors".
A més, ha criticat que Illa parla de Catalunya "com si no hagués existit abans o no hagués estat en marxa abans", i ha assegurat que insinuar que Catalunya no ha estat oberta al món en els últims anys és una falta de respecte cap a la feina d'executius anteriors, textualment.