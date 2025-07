ERC estima que Barcelona pot ingressar fins a 200 milions per apujar el recàrrec a la taxa turística

BARCELONA 25 jul. (EUROPA PRESS) -

El grup municipal d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona estima que l'increment progressiu del recàrrec turístic per pernoctació a la ciutat fins als 8 euros el 2029, aprovat aquest divendres en el ple, permetrà a la ciutat ingressar entre 140 i 200 milions d'euros, segons han explicat fonts dels republicans a Europa Press.

La proposta, plantejada per ERC i que inclou activar un fons específic per retornar als barris més afectats per la massificació turística part dels ingressos generats per aquesta activitat, ha rebut llum verda amb els vots a favor del PSC, ERC i BComú, l'abstenció de Junts i el 'no' del PP i Vox.

La taxa actual es va aprovar el 2020 i aquest any s'ha aconseguit el màxim de 4 euros per pernoctació que contempla la norma, i ara el tinent d'alcalde d'Economia, Jordi Valls, preveu portar aquesta proposta al debat d'ordenances fiscals del mes d'octubre a fi que "comenci a caminar l'abril del 2026".