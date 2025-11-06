ERC esperarà a la sentència del TJUE després de la sentència del TEDH: "La discussió judicial continua"

BARCELONA 6 nov. (EUROPA PRESS) -
ERC ha assegurat que esperaran a la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) després que el Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) hagi descartat que el Tribunal Suprem (TS) vulnerés els drets polítics de Jordi Turull, Oriol Junqueras i Jordi Sànchez en ordenar el seu ingrés a presó provisional després del referèndum de l'1-O.
"ERC defensa que la discussió judicial continua pendent de resoldre's i, per tant, esperarà a la sentència del TJUE", ha subratllat el partit en un comunicat aquest dijous.
Els republicans han defensat que el procés judicial en l'àmbit internacional continua obert, han subratllat que mantindran "la lluita antirepressiva en tots els fronts", i han apostat per continuar treballant en l'aplicació de la llei d'amnistia.