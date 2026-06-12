ERC espera que la sentència sobre l'amnistia consolidi l'aval de l'advocat general

BARCELONA 12 juny (EUROPA PRESS) -
ERC ha afirmat que el 16 de juliol serà una "data rellevant per culminar el recorregut jurídic de la llei d'amnistia" i espera que la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) consolidi l'aval de l'advocat general del TJUE.
Així s'ha expressat ERC en un comunicat aquest divendres després que el tribunal hagi informat que emetrà les dues primeres sentències sobre els dubtes dels tribunals espanyols en relació amb l'aplicació de la llei orgànica d'amnistia i la seva compatibilitat amb el dret comunitari.
"Les conclusions de l'advocat general del TJUE ja van ser clares a l'hora d'avalar la seva compatibilitat amb el dret europeu", ha sostingut el partit en referència als dictàmens en els quals va descartar que la tramitació de la llei respongui a una autoamnistia, que col·lisioni amb la legislació de la UE en la lluita contra el terrorisme o que afecti interessos financers de la UE.
Així, ERC espera que la sentència del pròxim 16 de juliol "consolidi aquest criteri i que, posteriorment i sense dilacions, el Tribunal Constitucional i el Tribunal Suprem facin possible l'aplicació íntegra de l'amnistia, posant fi a la judicialització de la política".
L'alt tribunal europeu es pronunciarà un any després que tinguessin lloc les vistes corresponents a la gran sala que componen quinze jutges, i set mesos després que l'advocat general Dean Spielmann llegís les seves conclusions sobre els casos.